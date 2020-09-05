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بعد التجارب البشرية.. 4 حقائق خطيرة عن اللقاح الروسي ضد كورونا

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بعد التجارب البشرية.. 4 حقائق خطيرة عن اللقاح الروسي ضد كورونا بعد التجارب البشرية.. 4 حقائق خطيرة عن اللقاح الروسي ضد كورونا
هل يعطي مناعة طويلة؟.. تقرير "لانسيت" يجيب

بعد التجارب البشرية.. 4 حقائق خطيرة عن اللقاح الروسي ضد كورونا

خلال الساعات الماضية، نشرت مجلة "لانست" الطبية، نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب البشرية للقاح "سبوتنيك" الروسي؛ ما ساعد في التعرف مجموعة خطيرة من الحقائق.

وقال موقع قناة "الحرة" في 11 أغسطس الماضي: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو نجحت في تطوير أول لقاح لفيروس كورونا، وأنه تمت الموافقة على استخدامه.

وقد تعرض اللقاح لهجوم وانتقاد شديد من العلماء في مختلف أنحاء العالم، بسبب عدم اجتياز اللقاح جميعَ التجارب المفروضة والتسرع في إعلانه؛ فالتجارب البشرية لم تتم إلا قبل شهرين فقط من الإعلان عنه.

وكشف تقرير مجلة "لانست" الطبية عن أربع حقائق ركز التقرير على استخلاصها من النتائج؛ وهي:

*فكرة اللقاح
وأكدت المجلة أن اللقاح يعتمد في فكرته على الفيروسات الغدية، وهي فيروسات البرد الشائعة المسماة Ad5 و Ad26، بعد أن أصبحت آمنة وغير قادرة على النمو في الجسم، والتي تعمل على تعريف خلايا الجسم بالشفرة الجينية لبروتينات ، المسمى "بروتين سبايك".

وأضافت أنه عند حقن الأشخاص بهذه الفيروسات الغدية المعدلة، يتم تحفيز جهاز المناعة للتعرف على فيروس كورونا والاستجابة ضده، لكن ليس من الواضح إذا كانت المناعة تدوم لسنوات.

وأشارت المجلة إلى أن فكرة اللقاح التي استخدمها الروس ليست جديدة، وتستخدمها بعض لقاحات كورونا الأخرى التي يعمل عليها الباحثون، بما في ذلك لقاح جامعة أكسفورد، ولقاح Ad26 الذي طورته جونسون أند جونسون.

*هل هو آمن؟
وذكرت "لانست" أن جميع اللقاحات القائمة على الفيروسات الغدية آمنة، حتى مع الجرعات العالية؛ لذلك فلقاح سبوتنيك آمن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 -60 عامًا، لكنها تساءلت: هل يحمي فعلًا من فيروس كورونا؟

*هل يعطي مناعة طويلة؟
أظهرت التجارب الروسية أن اللقاح يحفز مستويات عالية من الأجسام المضادة التي يمكن أن تلتصق ببروتين الاتصال في الفيروس المستجد، لكن المقياس الأكثر أهمية هو مستوى الأجسام المضادة التي تعمل، وهل يمكن للأجسام المضادة أن تمنع أو تحيد الفيروس؟ وهو ما لا تجيب عنه النتائج.

وأشارت المجلة إلى أن مستويات الأجسام المضادة منخفضة جدًّا في هذه الدراسة، مقارنة بتجارب اللقاحات الأخرى المنشورة. وكذلك استجابات الخلايا التائية (الذراع الآخر للجهاز المناعي لمحاربة الفيروس).

وأكدت أنه في ظل عدم وجود معايير مرجعية دولية، لا يمكن معرفة ما إذا كان هذا اللقاح أفضل أم أسوأ مقارنة بالآخرين.

وأضافت المجلة أنه من الصعب تحديد إذا كان هذا المستوى من التحييد للفيروس الذي يوفره اللقاح كافيًا للحماية من العدوى، كما أنه من الصعب تحديد مدة بقاء هذه الأجسام المضادة في الدم، فالتجارب تظهر النتائج بعد شهر واحد فقط.

هل هو جاهز للاستخدام العام؟
ذكرت المجلة أنه على الرغم من النتائج الإيجابية للتجربة الصغيرة للمرحلة الأولى من لقاح سبوتينك، إلا أنه يجب اختباره على مجموعة أكبر بكثير من الأشخاص قبل استخدامه وإعطائه للناس.

وشددت على ضرورة اختبار جميع اللقاحات على أعداد كبيرة من الناس، من مختلف الأعمار والأعراق، في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مضيفة أن تجارب المرحلة الثالثة ضرورية لاكتساب مستوى عالٍ من الثقة في أن اللقاح يحمي من العدوى، كما أنها تساعد في التخلص من الآثار الجانبية النادرة التي قد لا تظهر في مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحّاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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