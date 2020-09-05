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أمطار وبَرَد.. "مدني مكة" تتفاعل مع تنبيه "الأرصاد" داعية إلى الحيطة والحذر

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أمطار وبَرَد.. "مدني مكة" تتفاعل مع تنبيه "الأرصاد" داعية إلى الحيطة والحذر أمطار وبَرَد.. "مدني مكة" تتفاعل مع تنبيه "الأرصاد" داعية إلى الحيطة والحذر
هطولات تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام للرؤية على محافظات عدة

أمطار وبَرَد..

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.

‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد وشبه انعدام في الرؤية، على كل من المحافظات التالية: الطائف، ميسان، العرضيات، وأضم، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعا العقيد القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود في أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

وللاطلاع على تعليمات السلامة للحالات المطرية يُرجى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط: https://www.998.gov.sa متمنين السلامة للجميع.مديرية الدفاع المدني مكة المكرّمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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