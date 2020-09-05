استئناف الدراسة في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة

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استأنفت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة نشاطها الدراسي بدءا من فصل الخريف 2020 متخذة جميع تدابير الصحة والسلامة المنصوص عليها في إرشادات كل من وزارة التربية والتعليم و وزارة الصحة و وقاية المجتمع، وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية المتبعة محليا وعالميا، لضمان سلامة الطلبة و الكوادر التدريسية و الإدارية و حمايتهم من عدوى كوفيد-19 المستجد.

استأنفت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة نشاطها الدراسي بدءا من فصل الخريف 2020 متخذة جميع تدابير الصحة والسلامة المنصوص عليها في إرشادات كل من وزارة التربية والتعليم و وزارة الصحة و وقاية المجتمع، وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية المتبعة محليا وعالميا، لضمان سلامة الطلبة و الكوادر التدريسية و الإدارية و حمايتهم من عدوى كوفيد-19 المستجد.

وأدخلت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تدابير جديدة تتعلق بقواعد السلامة إذ قررت العمل بنظام التعليم عن بعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الأول، على أن يتم التحول لنظام التعليم الهجين بعد ذلك حيث تم تحديد أيام الدراسة بأربعة أيام في الأسبوع، مع تخصيص يوم الخميس لأنشطة أخرى.

وأدخلت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تدابير جديدة تتعلق بقواعد السلامة إذ قررت العمل بنظام التعليم عن بعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الأول، على أن يتم التحول لنظام التعليم الهجين بعد ذلك حيث تم تحديد أيام الدراسة بأربعة أيام في الأسبوع، مع تخصيص يوم الخميس لأنشطة أخرى.