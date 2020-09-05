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استئناف الدراسة في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة

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استئناف الدراسة في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة استئناف الدراسة في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة
استأنفت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة نشاطها الدراسي بدءا من فصل الخريف 2020 متخذة جميع تدابير الصحة والسلامة المنصوص عليها في إرشادات كل من وزارة التربية والتعليم و وزارة الصحة و وقاية المجتمع، وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية المتبعة محليا وعالميا، لضمان سلامة الطلبة و الكوادر التدريسية و الإدارية و حمايتهم من عدوى كوفيد-19 المستجد.
وأدخلت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تدابير جديدة تتعلق بقواعد السلامة إذ قررت العمل بنظام التعليم عن بعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الأول، على أن يتم التحول لنظام التعليم الهجين بعد ذلك حيث تم تحديد أيام الدراسة بأربعة أيام في الأسبوع، مع تخصيص يوم الخميس لأنشطة أخرى.
و في هذا الصدد قررت إدارة الجامعة تمديد ساعات العمل بالحرم الجامعي لتصبح من 9 صباحًا إلى 10 مساءً لضمان عدم تواجد أكثر من 50٪ من الطلبة في الحرم الجامعي في نفس الوقت، مما سيجعل الحضور في قاعات المحاضرات يقتصر على 50٪ من الطلبة المسجلين في كل فصل، كما سيتم حصر التواجد في المختبرات ب 15 طالبًا كحد أقصى. و في هذا السياق تقرر بث المحاضرات مباشرة عبر الانترنت وتسجيلها حتى تصبح متاحة للجميع.
و سيُطلب من جميع الطلاب إظهار نتيجة اختبار سلبية لفيروس كوفيد-19 بشرط أن يكون الاختبار قد أجري خلال آخر 48 ساعة على الأكثر، كما سيكون الجميع ملزم على التعهد بالموافقة على الامتثال لتدابير الصحة والسلامة، وسيشمل هذا الاجراء الطلبة المقيمين في السكن الداخلي أيضًا. و يجب أن يكون ارتداء الأقنعة إلزاميًا للجميع، ولن يكون هناك تجمعات لأكثر من 50 شخصًا مع فرض التباعد الجسدي.
في هذا الإطار تشجع الجامعة الطلبة الذين يختارون الإقامة في السكن الداخلي على أخذ غرفة فردية أو اختيار شريك الغرفة من الأقارب أو صديق مقرب، كما تشدد على تجنب أي نوع من المصافحات و تقييدها بإجراءات صارمة.
و ستقوم الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة الطبية بإجراء اختبارات كوفيد-19 بشكل دوري لضمان أقصى اجراءات السلامة للجميع.
 

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