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تسجِّل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة تسجِّل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة
"مجاهد": إجمالي الإصابات بلغ 99582 بينهم 76305 متعافين

مصر تسجِّل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 890 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 76305 حالات حتى الآن.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة هو 99582 حالة، منها 76305 حالات تم شفاؤها، و5495 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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