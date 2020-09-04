الهلال ضرب الوحدة بثلاثية.. ويسعى لكسر رقم النقاط

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لازال حلم (فرسان مكة) بالآسيوية قائماً

تغلب الفائز بلقب الدوري فريق الهلال الأول لكرة القدم على مستضيفه الوحدة بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة، ضمن منافسات الجولة 29 (قبل الأخيرة) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الهلال شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه بهدف، جاء بقدم هدافه "قوميز" عند الدقيقة 16 من عرضية حولها بقدمه استقرت في شباك الوحدة.

‏وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 56 تمكن "كنو" من إضافة الهدف الهلالي الثاني من رأسية أودعها الشباك.

وعند الدقيقة 79 قلص ريناتو شافيز النتيجة للوحدة محققاً الهدف الأول برأسية أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 85 أضاف سلمان الفرج هدف الهلال الثالث بكرة سددها ساقطة داخل المرمى.

بتلك النتيجة بلغ حامل اللقب (الهلال) النقطة 69، وبقي الوحدة رابعاً برصيد 46 نقطة.

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