أخبار عاجلة

لقيت الطبطبة؟!.. السر اللي كل الناس بتدور عليه -
وزيرة الهجرة تؤكد إنشاء الجامعات الأهلية طفرة لمنظومة التعليم -
نمساوي يدخل موسوعة غينيس بفترة الوقوف في صندوق مملوء بالثلج -
الأخبار - مصادر سورية: تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى الأراضي الليبية بينهم 350 قاصرا -
الأخبار - بدء الحجز الإلكتروني لـ 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر - دار مصر - جنة" -
الأخبار - تركيا تجري مناورات عسكرية تحت اسم "عاصفة البحر الأبيض المتوسط" -
الأخبار - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 77 ألفا و208 حالات وخروجهم من العزل -
الأخبار - غدا .. إطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ 4 محافظات -
فيديو نشره آدم على فيس بوك وبيثبت انه كان متراقب -
"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"غروهي" ينقذ "الاتحاد" أمام "النصر" ويحافظ على آمال فريقه في البقاء

Print
قبل ختام الدوري بجولة

نجح حارس مرمى فريق الاتحاد، البرازيلي "غروهي" في الحفاظ على آمال فريقه الاتحاد في البقاء في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وفشل الاتحاد في طمأنة جماهيره بالحصول على نقاط مباراته الثلاث أمام النصر وبالتالي الحفاظ على فرصه القوية في البقاء في مسابقة الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة الجولة 29 التي كان بطلها الحارس البرازيلي للاتحاد.

كان النصر البادئ بالتسجيل عبر محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل اللاعب فهد المولد للاتحاد من ركلة جزاء عند الدقيقة 11.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة 61 كما ارتفع رصيد الاتحاد عند النقطة 32 ليتأزم موقفه في مسابقة الدوري.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد النصر الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية

"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8024 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8024 نقطة

جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع

جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع

متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين

متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين

شبكة عيون الإخبارية