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لافروف: العمل مع تركيا في تقدم مستمر بإدلب

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لافروف: العمل مع تركيا في تقدم مستمر بإدلب لافروف: العمل مع تركيا في تقدم مستمر بإدلب

جي بي سي نيوز :- أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العمل مع تركيا في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا في تقدم مستمر.

وقال لافروف في تصريح صحفي الثلاثاء، "مازال هناك المزيد من العمل في إدلب، ونشهد تقدما فيها والأهم هو عدم وجود أحداث دموية".

وأشار إلى استكمال قوات بلاده مع نظيرتها التركية لدورية مشتركة على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، مضيفا "النتائج ليست سيئة إن لم تكن 100 في المئة، لكن الأعمال متواصلة وتتقدم".

وحول الوضع في بيلاروسيا، قال لافروف، ينبغي منح الشعب البيلاروسي الفرصة لحل المشاكل بنفسه دون أي تدخل خارجي.

وأضاف أن الولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا يحاولون فرض بعض المبادرات لحل الوضع في بيلاروسيا، مؤكدا أن "رئيس بيلاروسيا يظهر رد فعل تجاه هذه المبادرات، ونعتقد أنه لا حاجة لأي خدمات وسيطة في بيلاروسيا".

وتشهد بيلاروسيا احتجاجات على خلفية إعلان اللجنة المركزية للانتخابات، فوز لوكاشينكو بولاية جديدة، إثر حصوله على نحو 80 بالمئة من الأصوات بانتخابات جرت في 9 أغسطس/ آب الجاري.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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