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بهدف "جوانكا".. الشباب أخذ نصيبه ورمى الحزم في دائرة الخطر

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في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بهدف

رمى الشباب نظيره الحزم في دائرة خطر الهبوط بعد أن أسقطه بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض.

وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده النقطي إلى 43، فيما بقي الحزم عند رصيده السابق 27 نقطة.

تفاصيل الشوط الأول لم تكن مرضية للطرفين، وخرج الفريقان بالتعادل السلبي، وكانت الكرة الأبرز في هذا الشوط التي تصدت لها العارضة الحزماوية من رأسية مهاجم الشباب عبد الله الحمدان.

وفي الشوط الثاني بادر الشباب بزيارة مرمى الحزم بهدف "جوانكا" عند الدقيقة الـ46.

وشهد الشوط الثاني تألق حارس الشباب مروان الحيدري؛ إذ تصدى لأكثر من كرة حزماوية خطيرة.

بهدف

بهدف

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الحزم الشباب الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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