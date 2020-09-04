تراشق مسؤوليات بين إدارات النقل في تعثر طريق وادي الفرع بالمدينة

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بعد تدخُّل هيئة الفساد.. والأهالي ما زالوا يطالبون بتنفيذه

يواصل أهالي محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة مطالبتهم بتنفيذ طريق أبوضباع – الأبواء المتعثر، وذلك على الرغم من إبلاغ هيئة الفساد إدارة النقل بمنطقة المدينة المنورة في مطلع عام 2015 بوجود التعثر بعد أن تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بشأن تعثر الطريق، لكنه لا يزال متعثرًا حتى هذا اليوم.

وكانت وزارة النقل قد أكدت أنها تعمل على إنهاء مشروع طريق "أبوضباع - الأبواء" بمنطقة المدينة المنورة لكنّ جزءًا من المشروع يخص منطقة مكة المكرمة، ويحتوي على 19 كيلومترًا خارجة عن نطاق المدينة المنورة. وبقى تراشق المسؤولية بين تلك الإدارات، فضلاً عن الضرر الذي لحق بالمواطنين العابرين هذا الطريق الذي يربط المحافظة بالمدن الساحلية.

ولا يزال الأهالي المتضررون يؤكدون تعثر الطريق الرئيس لوادي الفرع بين قريتَي أبو ضباع والأبواء بطول 14 كيلو تقريبًا، وهو التابع لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدين أنه تسبب في وقوع الكثير من الحوادث المرورية، وشل حركة السير من محافظة وادي الفرع إلى الأبواء.هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وزارة النقل المدينة المنورة