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تعليم الطائف يعتمد أكثر من 1200 خطاب شكر للمتميزين من الإداريين والإداريات

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تعليم الطائف يعتمد أكثر من 1200 خطاب شكر للمتميزين من الإداريين والإداريات تعليم الطائف يعتمد أكثر من 1200 خطاب شكر للمتميزين من الإداريين والإداريات
لتحفيز الموظفين لبذل المزيد من الجهود

تعليم الطائف يعتمد أكثر من 1200 خطاب شكر للمتميزين من الإداريين والإداريات

اعتمد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أكثر من 1200 خطاب شكر "ثناء" لشاغلي وشاغلات الوظائف غير التعليمية "الإداريين والإداريات" نظير تميزهم وتفانيهم في مجال عملهم من خلال منهجية (ثناء) التي أطلقها ويشرف عليها مركز التميز.

وتهدف "ثناء" إلى تفعيل عملية التكريم الفوري، وتحفيز الموظفين لبذل المزيد من الجهود ونشر ثقافة التميز والإبداع الوظيفي، إلى جانب فتح قنوات الاتصال والتواصل الأفقي بين الموظف والمسؤول المباشر باعتباره جزءاً من العملية الإدارية، وتقوية العلاقة الوظيفية بينهما ودفعهم نحو تقديم أفضل ما لديهم في أعمالهم اليومية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء الإدارة وتسيير العمل على أكمل وجه.

وقال "اللهيبي": إن "تكريم الموظفين المتميزين يأتي ضمن إستراتيجية الإدارة الخاصة بتقدير الإنجازات المثمرة، والأداء المتميز باعتبار أن الكادر البشري هو الاستثمار الحقيقي للمهارات الفردية والجماعية"، لافتاً إلى أن هذا التكريم يسهم في تشجيع وتعزيز روح الإبداع والابتكار، وتحفيز الموظفين لتبني الأفكار البناءة التي تصب في تطوير العمل.

فيما ذكر مدير مركز التميز بتعليم الطائف سعيد المالكي، أن هذا التكريم يأتي تقديراً لإنجازاتهم وتأكيداً إضافياً على اهتمام إدارة تعليم الطائف بالكوادر البشرية، وإيمانها بأن الموظفين هم أهم ركائز تميز الإدارة العامة للتعليم بالطائف والتي لا تدخر وسعا لتطويرهم وتنمية قدراتهم.تعليم الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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