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الأخضر الشاب يواجه كرواتيا غداً.. و"هيرتوج" يستدعي 28 لاعباً

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ضمن الدورة الودية الدولية

الأخضر الشاب يواجه كرواتيا غداً.. و

يفتتح السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، غداً السبت، مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب كرواتيا في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت كرواتيا (الرابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة).

على الصعيد الميداني، دشّن الأخضر صباح اليوم تدريباته ضمن معسكره في كرواتيا، وطبّق اللاعبون خلال الحصة التدريبية تمارين لياقية وتكتيكية.

من جهته استدعى المدير الفني للأخضر، الهولندي دامين هيرتوج (28) لاعباً للمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: رائد أزيبي، وسعد القرني، ومشاري سنيور، وعبدالرحمن الصانبي، وخالد دغريري، وبندر درويش، وسعد الموسى، ومناف أبو يابس، وباسل الحضيف، وعلي فؤاد، وعلي العبسي، ونواف المطيري، وفهد الدوسري، وأحمد الغامدي، وفيصل الغامدي، ومشعل الصبياني، وأيمن يحيى، وزياد الجهني، وسعد الناصر، وهيثم عسيري، وهزاع الغامدي، وأحمد بصاص، ونواف العصيمي، وخليل العبسي، وعيسى ذكر الله، وحسن العلي، ومحمد مران، وريان البلوشي.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

الأخضر الشاب يواجه كرواتيا غداً.. و

الأخضر الشاب يواجه كرواتيا غداً.. و

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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