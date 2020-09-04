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العقبة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في الأردن

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العقبة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في الأردن العقبة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في الأردن

جى بي سي نيوز  :- سجلت اعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الجمعة، في محطة رصد مطار الملك حسين/ العقبة وبلغت 48 درجة مئوية، فيما سجلت درجة الحرارة في عمان اليوم 43 درجة مئوية.
وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تتعرض المملكة الى كتلة هوائية حارة وجافة ومن المتوقع ان تستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل، تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة بمختلف مناطق المملكة، داعية المواطنين الى التخفيف من ضغط الهواء في الاطارات للمركبات التي تسلك الطرق الخارجية.

جي بي سي نيوز

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