أخبار عاجلة

لقيت الطبطبة؟!.. السر اللي كل الناس بتدور عليه -
وزيرة الهجرة تؤكد إنشاء الجامعات الأهلية طفرة لمنظومة التعليم -
نمساوي يدخل موسوعة غينيس بفترة الوقوف في صندوق مملوء بالثلج -
الأخبار - مصادر سورية: تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى الأراضي الليبية بينهم 350 قاصرا -
الأخبار - بدء الحجز الإلكتروني لـ 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر - دار مصر - جنة" -
الأخبار - تركيا تجري مناورات عسكرية تحت اسم "عاصفة البحر الأبيض المتوسط" -
الأخبار - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 77 ألفا و208 حالات وخروجهم من العزل -
الأخبار - غدا .. إطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ 4 محافظات -
فيديو نشره آدم على فيس بوك وبيثبت انه كان متراقب -
"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تراشق مسؤوليات بين إدارات النقل في تعثر طريق وادي الفرع بالمدينة

Print
تراشق مسؤوليات بين إدارات النقل في تعثر طريق وادي الفرع بالمدينة تراشق مسؤوليات بين إدارات النقل في تعثر طريق وادي الفرع بالمدينة
بعد تدخُّل هيئة الفساد.. والأهالي ما زالوا يطالبون بتنفيذه

تراشق مسؤوليات بين إدارات النقل في تعثر طريق وادي الفرع بالمدينة

يواصل أهالي محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة مطالبتهم بتنفيذ طريق أبوضباع – الأبواء المتعثر، وذلك على الرغم من إبلاغ هيئة الفساد إدارة النقل بمنطقة المدينة المنورة في مطلع عام 2015 بوجود التعثر بعد أن تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بشأن تعثر الطريق، لكنه لا يزال متعثرًا حتى هذا اليوم.

وكانت وزارة النقل قد أكدت أنها تعمل على إنهاء مشروع طريق "أبوضباع - الأبواء" بمنطقة المدينة المنورة لكنّ جزءًا من المشروع يخص منطقة مكة المكرمة، ويحتوي على 19 كيلومترًا خارجة عن نطاق المدينة المنورة. وبقى تراشق المسؤولية بين تلك الإدارات، فضلاً عن الضرر الذي لحق بالمواطنين العابرين هذا الطريق الذي يربط المحافظة بالمدن الساحلية.

ولا يزال الأهالي المتضررون يؤكدون تعثر الطريق الرئيس لوادي الفرع بين قريتَي أبو ضباع والأبواء بطول 14 كيلو تقريبًا، وهو التابع لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدين أنه تسبب في وقوع الكثير من الحوادث المرورية، وشل حركة السير من محافظة وادي الفرع إلى الأبواء.هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وزارة النقل المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية

"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8024 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8024 نقطة

جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع

جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع

متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين

متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين

شبكة عيون الإخبارية