أخبار عاجلة

لقيت الطبطبة؟!.. السر اللي كل الناس بتدور عليه -
وزيرة الهجرة تؤكد إنشاء الجامعات الأهلية طفرة لمنظومة التعليم -
نمساوي يدخل موسوعة غينيس بفترة الوقوف في صندوق مملوء بالثلج -
الأخبار - مصادر سورية: تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى الأراضي الليبية بينهم 350 قاصرا -
الأخبار - بدء الحجز الإلكتروني لـ 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر - دار مصر - جنة" -
الأخبار - تركيا تجري مناورات عسكرية تحت اسم "عاصفة البحر الأبيض المتوسط" -
الأخبار - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 77 ألفا و208 حالات وخروجهم من العزل -
الأخبار - غدا .. إطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ 4 محافظات -
فيديو نشره آدم على فيس بوك وبيثبت انه كان متراقب -
"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

Print
من خلال جولات ميدانية للفِرَق المتخصصة

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

واصلت أمانة منطقة الجوف، حملاتها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف البلديات التابعة، من خلال جولات ميدانية للفِرَق المختصة.

وتشمل المهام إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، بالإضافة إلى أعمال النظافة.

كما تتضمن الأعمال: رفع السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح الحفر في الطرقات، إلى جانب صيانة الأرصفة المتهالكة.

وأشارت الأمانة إلى استمرار أعمال رصد ورفع السيارات الخربة، وأوضحت أنه يتم إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة على السيارات، ومنحهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميًّا، كما تواصل الفِرَق المختصة جهودها لرفع الأنقاض ومخلفات البناء في الأحياء والساحات والمواقع العامة والأراضي الفضاء.

وأكد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، حرص الأمانة على تحسين المشهد الحضري ومعالجة كافة أشكال التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات العامة.

كما حذّرت أمانة الجوف من رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وأهابت بكل المواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية

"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8024 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8024 نقطة

جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع

جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع

متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين

متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين

شبكة عيون الإخبارية