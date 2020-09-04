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942 مستفيدًا ومستفيدة من برنامج جامعة نجران للمستجدين والمستجدات

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942 مستفيدًا ومستفيدة من برنامج جامعة نجران للمستجدين والمستجدات 942 مستفيدًا ومستفيدة من برنامج جامعة نجران للمستجدين والمستجدات
شمل التعريف بجميع الأنظمة الإلكترونية للتعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا

942 مستفيدًا ومستفيدة من برنامج جامعة نجران للمستجدين والمستجدات

شهد برنامج الجامعة التدريبي، والذي أطلقته عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بشطريها للطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات، حضور عدد كبير في جميع كليات الجامعة وفروعها في شرورة ويدمة، بعد أن استمر لمدة أربعة أيام وشمل ١٠ برامج تدريبية، وذلك بالتعريف الشامل بكيفية التعامل مع البلاك بورد.


وتضمن البرنامج التدريبي الدخول إلى البلاك بورد، وتفعيل الإيميل الجامعي، وكذلك كيفية الدخول إلى المقررات وتنزيل المحاضرات، إضافة إلى تنزيل ورفع الواجبات.

كما تضمن الدخول إلى المنتديات، والتفاعل في الفصول الافتراضية، إضافة إلى كيفية الوصول للمحاضرات المسجلة، وأداء الاختبارات، إلى جانب استعراض الإعلانات وتحميل تطبيق بلاك بورد.

وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور خيران آل رجب، أن البرنامج استفاد منه 942 من طلاب وطالبات الجامعة المستجدين والمستجدات في جميع كليات الجامعة وفروعها، مشيراً إلى أن العمادة حرصت على تعريفهم بجميع الأنظمة الإلكترونية التي تخدم مسيرتهم التعليمية في ظل التحول الإلكتروني للتعليم عن بُعد، نتيجة الأوضاع الراهنة المتعلقة بجائحة "كورونا".

وبين الدكتور "آل رجب"، أن العمادة هيأت جميع خدماتها الإلكترونية لخدمة الطلاب من خلال تكثيف برامجها التدريبية والدعم الفني؛ لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات بما يضمن لهم نجاح سير العملية التعليمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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