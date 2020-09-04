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مستو : منصات عودة الأردنيين من المفترض أن تتوقف عند بدء الرحلات المنتظمة

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مستو : منصات عودة الأردنيين من المفترض أن تتوقف عند بدء الرحلات المنتظمة مستو : منصات عودة الأردنيين من المفترض أن تتوقف عند بدء الرحلات المنتظمة

جى بي سي نيوز :- قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، الخميس، إن منصات عودة الأردنيين من الخارج من المفترض أن تتوقف عند عودة الرحلات الجوية المنتظمة، حتى لا تحصل ازدواجية في العمل.

واُعلن عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في 8 أيلول/سبتمبر الحالي.

وحدد الأردن تصنيف الدول التي سيستقبل منها مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، إلى قوائم خضراء وصفراء وحمراء، وذلك تبعا للخطورة الوبائية داخلها، حيث إن الدول الخضراء الأقل خطرا أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

وقال  :  "لن تكون هناك منصة تعمل بالتوازي مع وجود الرحلات المنتظمة، وذلك بعد انتهاء الدفعة الأخيرة للعائدين إلى الأردن".

"يمكن الحجز بشكل مباشر، والمنصة كانت محصورة للملكية الأردنية لكن الآن الأمر متاح لجميع شركات الطيران" ، وفق المملكة . 

وأوضح أن الأمن الصحي أولوية للدولة الأردنية وكذلك المحافظة على المقدرات الاقتصادية وكذلك عودة الأردنيين.

وأوضح مستو أن أفراد طاقم الطائرة سيخضعون لفحوص كل 10 أيام وكذلك لحجر صحي، مشيرا إلى تقديم طلب إلى وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة لإيقاف الحجر.

جي بي سي نيوز

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