الأردن : 72 إصابة بفيروس كورونا اليوم 69 منها محلية

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت في الأردن الخميس، 72 إصابة بفيروس كورونا المستجد تشمل 69 حالة محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 2233 حالة.

وكان نصيب محافظة العاصمة من الإصابات المحلية 41 حالة، كان منها 31 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و 10 حالات تحت الاستقصاء.

وسُجلت 13 إصابة في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين، و12 حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان في محافظة عجلون، تحت الاستقصاء، وحالة في محافظة إربد، مخالطة لمصاب سابق.

الحالات الخارجية الثلاثة كانت لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وأعلن عن تسجيل سُجّلت حالة وفاة ليلة الأربعاء لسيدة في العقد السابع من عمرها، ليصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى 16 وفاة.

وسُجّلت 38 حالة شفاء جديدة، 32 منها في مستشفى الأمير حمزة، و 5 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، وحالة في مستشفى الملكة علياء.

وأُجري 11242 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 861330 فحصاً.