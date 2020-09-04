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الكويت.. تسجيل 865 إصابة جديدة بكورونا

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الكويت.. تسجيل 865 إصابة جديدة بكورونا الكويت.. تسجيل 865 إصابة جديدة بكورونا
حالة وفاة واحدة ترفع الإجمالي إلى 537

الكويت.. تسجيل 865 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 88243 حالة.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ إثر إصابتها بالمرض؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 537 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، شفاء 626 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 79417 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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