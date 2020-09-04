أخبار عاجلة

لقيت الطبطبة؟!.. السر اللي كل الناس بتدور عليه -
وزيرة الهجرة تؤكد إنشاء الجامعات الأهلية طفرة لمنظومة التعليم -
نمساوي يدخل موسوعة غينيس بفترة الوقوف في صندوق مملوء بالثلج -
الأخبار - مصادر سورية: تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى الأراضي الليبية بينهم 350 قاصرا -
الأخبار - بدء الحجز الإلكتروني لـ 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر - دار مصر - جنة" -
الأخبار - تركيا تجري مناورات عسكرية تحت اسم "عاصفة البحر الأبيض المتوسط" -
الأخبار - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 77 ألفا و208 حالات وخروجهم من العزل -
الأخبار - غدا .. إطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ 4 محافظات -
فيديو نشره آدم على فيس بوك وبيثبت انه كان متراقب -
"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد "الوقاية هدف".. توزيع 40 ألف كمامة ومعقمات بمساجد حائل

Print
"المجماج": جهود "الإسلامية" الاحترازية واجب شرعي ومبادرة وطنية

شاهد

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حـــائــل، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من مباردة "الوقاية في حائل هدف وغاية" التي تستهدف توزيع 40 ألف كمام ومجموعة من الأدوات الاحترازية بمساجد وجوامع المنطقة، في إطار الجهود التي تقدمها لحماية مرتادي بيوت الله من .


وتأتي هذه الفعالية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي دشنها المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة حائل عبدالله بن محمد المجماج، الأحد الماضي، بحضور كل من: مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد، ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة محمد عمر السائح.


وفي سياق متصل أكد المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل، أن هذه المبادرة تقام بالشراكة مع (صندوق الوقف الصحي ممثلًا في مركز الدعم المجتمعي)، ضمن الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية بالمنطقة بمتابعة مستمرة من أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ونائبه.


وبين "المجماج" أن المبادرات والجهود التي يواصل فرع حائل والفروع الأخرى في المملكة تنفيذها تنبثق من حرص الوزارة والمتابعة الحثيثة للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تلمس حاجة المجتمع والقيام بالرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة.


وأشار إلى أن هذه الجهود التي يبذلها الفرع في مجال التوعية حيال ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة الوقاية من الأصابة بفيروس كورونا والحث على أستشعار المسؤولية من الجميع هي واجب شرعي ومبادرة وطنية يرى الفرع أنها من صميم عمله وهدف رئيس له.

يذكر أن المبادرة لاقت ترحيبًا وإشادة من المصلين بمساجد وجوامع منطقة حائل الذين أشادوا بالدور الذي تقدمه الشؤون الإسلامية بالمنطقة لمواكبة جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والعناية بالمساجد.

شاهد

شاهد

شاهد

شاهد

شاهد

شاهد

شاهد

شاهد

شاهد

شاهد

شاهد

شاهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 77 ألفا و208 حالات وخروجهم من العزل

الأخبار - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 77 ألفا و208 حالات وخروجهم من العزل

الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وتعافى 903 مصابين

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وتعافى 903 مصابين

فيروس كورونا: هل تعود الدراسة في المدارس والجامعات إلى طبيعتها يومًا ما؟

فيروس كورونا: هل تعود الدراسة في المدارس والجامعات إلى طبيعتها يومًا ما؟

شبكة عيون الإخبارية