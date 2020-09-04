زيارة الفيصل للباحة.. قرارات حاسمة وأخرى مبشرة لتطوير الرياضة

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لقاء أمير المنطقة.. حلول عاجلة.. ورؤية ثاقبة للمستقبل

خرجت زيارة وزير الرياضة الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل التاريخية كأول مسؤول عبر تاريخ الرياضة منذ 50 عامًا لمنطقة الباحة بعدة قرارات مفصلية تخدم رياضة الباحة والتي هي جزء لا يتجزأ من رياضة الوطن عموماً.

أبرز القرارات

كانت أبرز قرارات "الفيصل" الحاسمة بعد زيارة مدينة الملك سعود الرياضية إعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة وتكليف صالح بن محمد الغامدي بإدارة فرع الوزارة واستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية وتوجيه إنذار لشركةالصيانة لقصور الأداء في صيانة المرافق.

كما جاءت أبرز قراراته التطويرية والداعمة لعجلة التنمية الرياضية في المنطقة الموافقة لإدارة نادي ذوي الإعاقة بمنطقةالباحة للبدء في عمل مقر للنادي يتوافق مع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المواصفات والمقاييس المعمارية المناسبة وتوفر عوامل الأمان والسلامة لفئة ذوي الإعاقة من الجنسين.

كما وجه وزير الرياضة بإضافة ملعبين رديفين بمدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة وتطوير الملعب الرديف الحالي بمدينة الملك سعود الرياضية وسرعة إعادة طرح منشأة نادي الحجاز بعد سحب المشروع من المقاول المتعثر.

لقاء أمير الباحة

والتقى وزير الرياضة بأمير منطقة الباحة وتم مناقشة الرؤى الطموحة والأفكار التطويرية التي يجري العمل عليها في العديد من المجالات بما يخدم أبناء المنطقة ويحقق تطلعاتهم ويسعد زوارها.

والتقى "الفيصل" برؤساء الأندية الرياضية ضمن جولته بمنطقة الباحة، حيث شارك "الفيصل" في ورشة عمل (الرياضة وسبل تطويرها في منطقة الباحة) والتقى شباب وشابات المنطقة، واعداً - الأمير - بالعمل على التنسيق مع أمانة المنطقة والجهات المعنية لإقامة ساحات رياضية متكاملة، مع التركيز على دعم الرياضات المتنوعة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة وخاصة الرياضات الجبلية.

الشباب.. والمتطلبات

فيما انتهى لقاء الأمير الوزير بشباب الباحة لعدة تتائج كان أبرزها:

إنشاء نادٍ للرياضات الجبلية في منطقة الباحة، والاتحاد السعودي لرياضة السيارات قريبًا في منطقة الباحة، وتاريخ سنوي لسباق اختراق الضاحية في الباحة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وسيكون مجلس شباب منطقة الباحة حلقة وصل لوزارة الرياضة لدعم الموهوبين

، رياضية من الرجال والنساء، وإتاحة المنشآت الرياضية لإقامة الفعاليات والتنظيمات الرياضية بشكل مجاني لمجلس شباب منطقة الباحة، واستبدال مقترح مجلس الشباب في إنشاء 5 ملاعب بالمنطقة من نوع القبب الهوائية بملاعب مکشوفه تتبع وزارة الرياضة مستقبلاً، وإشراك مجلس شباب منطقة الباحة في التنظيم والإعداد لرالي داكار العالمي الذي يمر بالمنطقة قريباً .

وربط مجلس شباب منطقة الباحة مع الـ 64 اتحادًا التابعة لوزارة الرياضة لإتاحة فرصة إقامة فعاليات وبطولات في منطقة الباحة، وتنفيذ برامج تخصصيه تدريبية من معهد إعداد القادة لشباب وشابات الباحة بالتنسيق بين وزارة الرياضة ومجلس شباب منطقة الباحة.

1000 وظيفة

كما دعا الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مجلس شباب منطقة الباحة لزيارة وزارة الرياضة ضمن برنامج أعدته الوزارة مسبقًا لاستضافة شباب وفتيات المملكة بالوزارة

ليتعايشوا مع الوزارة ويرون آلية العمل وكيفية تحضير البرامج خصوصًا الدولية منها.

وأعلن وزير الرياضة عن 1000 وظيفة شاغرة في الأندية الرياضية وقابلة للزيادة تنتظر الشباب والشابات بالمدن الرياضية بالمملكة العربية السعودية، وإتاحة الفرصة لمجلس شباب منطقة الباحة التمكين الشباب من الاستثمار في المنشآت الرياضية خلال الموسم المقبل في حال تأهل نادي العين لدوري الأمير محمد بن سلمان وفق آلية محددة مع وزارة الرياضة.

وإقامة بطولة شعبية تنافسية ينظمها مجلس شباب منطقة الباحة بإشراف وزارة الرياضة في القريب العاجل.

ترحيب إعلامي

كما رحب وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام الدكتور رجاء الله السلمي باستضافة إعلاميي منطقة الباحة وإتاحة العضوية الإعلامية التابعة للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل