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عبور 18 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

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عبور 18 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية عبور 18 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
مركز الملك سلمان يدشن الدفعة السادسة من المساعدات الطبية للشعب اليمني

عبور 18 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2020م، تحمل على متنها 3,056 سلة غذائية تزن 339 طنًا و 216 كيلو غرامًا، ومواد إيوائية تحتوي على 10 خيام و 200 بساط و600 بطانية تزن 7 أطنان و440 كيلو غرامًا، ومواد طبية متنوعة تزن 2 طن و272 كيلو غرامًا، تستهدف هذه المساعدات محافظات: عدن، سيئون، مأرب، حجة.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
من ناحية أخرى، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية سيئون بحضرموت أمس الدفعة السادسة من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة العربية للأشقاء في اليمن للإسهام في مكافحة انتشار المستجد (كوفيد - 19)، تسلمها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في سيئون.
وتتضمن الشحنة أسرّة فحص طبي، وأجهزة تنفس صناعي عادية ومتحركة، وأجهزة قياس درجة الحرارة، وفحص السكر مع الأشرطة، وضغط الدم إلكتروني، وعربة إسعاف أولي، وسماعات طبية، ومعقمات، وسيتم تأمين الشحنة بمستودعات نموذجية ومن ثم إعادة توزيعها للمحافظات وفقا لخطة وزارة الصحة والسكان اليمنية.
حضر التدشين نائب رئيس الوزراء اليمني رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري.
وعبر نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي في تصريح صحفي عن سعادته البالغة في تدشين الدفعة السادسة من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمجابهة وباء فيروس كورونا في المحافظات اليمنية، مشيرًا إلى أنها امتداد للدفعات الخمس السابقة من الشحنات الدوائية والأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية، وقال: "إننا في هذه اللحظات لا ننسى ما قدمته وتقدمه المملكة من مشاريع في كافة القطاعات الصحية للشعب اليمني".


وتقدم الخنبشي بالشكر والتقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهم في دعم القطاع الصحي اليمني.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق لمكافحة تفشي فيروس كورونا والحد من آثاره الخطيرة.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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