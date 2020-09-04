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لبنان.. مصطفى أديب يأمل بتشكيل "حكومة اختصاصيين"

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لبنان.. مصطفى أديب يأمل بتشكيل "حكومة اختصاصيين" لبنان.. مصطفى أديب يأمل بتشكيل "حكومة اختصاصيين"

جي بي سي نيوز :- أعلن رئيس اللبناني المُكلف مصطفى أديب، اليوم الأربعاء، بعد إنهائه إجراء مشاورات مع النواب، رغبته في تشكيل حكومة "اختصاصيين" سريعاً، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاعه تعهداً من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال أسبوعين.

وقال أديب في كلمة للصحافيين: "سننطلق من مبدأ أن الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تعالج بسرعة وحرفية الملفات المطروحة، وتستعيد ثقة اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمجتمعين العربي والدولي".

وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة "مع فريق منسجم"، مضيفاً أنه "بعد الاستشارات تبين أن القواسم المشتركة أكثر من الخلافية" بين الأطراف السياسية.

ورأى أن "أي نقطة خلاف يمكن حلها بالحوار لمعالجة الأزمة المعيشية وانفجار المرفأ والإصلاحات"، معرباً عن أمله بـ"تعاون مجلس النواب لإقرار القوانين اللازمة".

من جهته، قال رئيس الجمهورية ميشيل عون: "لمسنا من الرئيس ماكرون استعداداً لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه العمل من أجل تطبيق الإصلاحات ومتابعة مسيرة مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان وغيرها من الإجراءات لوضع لبنان على سكة الحلول الفعلية اقتصادياً"، حسب ما نقلته عنه صفحة الرئاسة اللبنانية على "تويتر".

وأضاف: "اندفاعة الرئيس ماكرون تجاه لبنان يجب أن يقابلها عزم لبناني صريح على مساعدة أنفسنا وتشكيل حكومة قادرة وشفافة في أسرع وقت ممكن للبدء في اتخاذ خطوات إصلاحية فورية تسهم في إطلاق عملية إنقاذ لبنان وتقديم الدعم الدولي له".

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