أخبار عاجلة

نمساوي يدخل موسوعة غينيس بفترة الوقوف في صندوق مملوء بالثلج -
الأخبار - مصادر سورية: تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى الأراضي الليبية بينهم 350 قاصرا -
الأخبار - بدء الحجز الإلكتروني لـ 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر - دار مصر - جنة" -
الأخبار - تركيا تجري مناورات عسكرية تحت اسم "عاصفة البحر الأبيض المتوسط" -
الأخبار - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 77 ألفا و208 حالات وخروجهم من العزل -
الأخبار - غدا .. إطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ 4 محافظات -
فيديو نشره آدم على فيس بوك وبيثبت انه كان متراقب -
"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية -
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8024 نقطة -
جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب

Print
توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

توزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب

قامت المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ بتوزيع المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية على مخيمات النازحين في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 790 أسرة.

وتهدف المنظمة من خلال دعم المركز إلى تقديم شتّى المعونات الإغاثية للأسر النازحة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم أملًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يمرون بها، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.

مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بادر منذ تأسيسه بتنفيذ مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأشقاء في جميع المحافظات اليمنية بلغت 491 مشروعًا ، وذلك استشعارًا منه بأهمية رفع المعاناة عنهم جرّاء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية

"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8024 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8024 نقطة

جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع

جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع

متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين

متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين

شبكة عيون الإخبارية