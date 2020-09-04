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حائل تسجل اليوم 16 إصابة جديدة بكورونا

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شهدت 15 حالة تعافٍ والنسبة تبلغ 93.7%

حائل تسجل اليوم 16 إصابة جديدة بكورونا

سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 16 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا؛ منها 15 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

وقد سجلت 15 حالة تعافٍ جديدة، منها 12 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة لكل من محافظات "الشنان، الشملي، وموقق".

وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز الطهيمي" نِسَب الحالات المسجلة في منطقة حائل؛ حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة (94.6%)، ونسبة حالات التعافي (93.7%)، والحالات النشطة (5.4%)، ونسبة الوفيات (0.84%).

وبيّن "الإنفوجرافيك" صمود 6 محافظات بمنطقة حائل أمام جائحة كورونا ما بين 3 أيام إلى 23 يومًا دون تسجيل حالات جديدة؛ حيث صمدت محافظة الحائط 23 يومًا، تلتها محافظة سميراء 15 يومًا، وجاءت بعدهما محافظة الشملي 6 أيام، ثم محافظة الغزالة 6 أيام أيضًا، ومحافظة موقق 4 أيام، وأخيرًا محافظة السليمي التي صمدت 3 أيام.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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