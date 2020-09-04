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نسبة التعافي من كورونا في المملكة تتجاوز 92٪

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نسبة التعافي من كورونا في المملكة تتجاوز 92٪ نسبة التعافي من كورونا في المملكة تتجاوز 92٪
الأعداد المسجلة حتى الآن تصل إلى 295,063

نسبة التعافي من كورونا في المملكة تتجاوز 92٪

تجاوزت نسبة المتعافين من في المملكة 92٪، بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 295063 حالة من بين إجمالي أعداد الاصابات المؤكدة التي بلغت 319141 حالة.

وكشفت وزارة الصحة تسجيل 1099 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا الجديد فيما تأكدت إصابة 822 حالة جديدة.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات 319141 حالة بينها (20063) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها مطمئنة، ومنها (1484) حالة حرجة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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