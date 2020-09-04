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اللائحة.. " للذوق العام" و"حقوق إنسان الشرقية" يتبادلان الخبرات

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اللائحة.. "السعودية للذوق العام" و"حقوق إنسان الشرقية" يتبادلان الخبرات اللائحة.. " للذوق العام" و"حقوق إنسان الشرقية" يتبادلان الخبرات
زيارة شملت التعريف بالهيئة ومهامها وفق الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية

اللائحة..

استقبل فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، وفداً من الجمعية للذوق العام، برئاسة مديرها بدر بن محمد الزياني وعضو مجلس الإدارة والمشرف المالي للجمعية الدكتور خالد بن محمد العبدالكريم، وذلك بهدف تبادل الخبرات، حيث كان في استقبالهم مديرة فرع الهيئة بالمنطقة نوال بنت رفعت البواردي.

جرى، خلال الزيارة، التعريف بالهيئة ومهامها في نشر ثقافة حقوق الإنسان التي تضمنتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ومن ذلك الحقوق التي تضمنتها لائحة المحافظة على الذوق العام، كما تم مناقشة أبرز سبل التعاون بين الجهتين واقتراح تنفيذ عدد من البرامج المشتركة.هيئة حقوق الإنسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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