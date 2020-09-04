أخبار عاجلة

نمساوي يدخل موسوعة غينيس بفترة الوقوف في صندوق مملوء بالثلج -
الأخبار - مصادر سورية: تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى الأراضي الليبية بينهم 350 قاصرا -
الأخبار - بدء الحجز الإلكتروني لـ 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر - دار مصر - جنة" -
الأخبار - تركيا تجري مناورات عسكرية تحت اسم "عاصفة البحر الأبيض المتوسط" -
الأخبار - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 77 ألفا و208 حالات وخروجهم من العزل -
الأخبار - غدا .. إطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ 4 محافظات -
فيديو نشره آدم على فيس بوك وبيثبت انه كان متراقب -
"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية -
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8024 نقطة -
جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

منافسة شرسة وقصة.. هنا أول سعودية تفوق الرجال بـ" تويوتا"

Print
منافسة شرسة وقصة.. هنا أول سعودية تفوق الرجال بـ"السعودية تويوتا" منافسة شرسة وقصة.. هنا أول سعودية تفوق الرجال بـ" تويوتا"
تأمل الدعم لموهبتها وتتمنى تمثيل المملكة بسباقات جاكوار وفورمولا الدولية

منافسة شرسة وقصة.. هنا أول سعودية تفوق الرجال بـ

كشفت إسراء الدخيل، أول متسابقة سعودية تتفوق على الرجال في بطولة " تويوتا"، عن طموحها في تمثيل المملكة في سباقات جاكوار وفورمولا الدولية في حال وجدت الدعم المناسب لموهبتها.

ونوهت "الدخيل" التي كانت تتحدث عن إنجازها لنشرة النهار على قناة في أول ظهور إعلامي لها، بالدعم الأسرى لموهبتها من والديها وإخوتها، مؤكدة أن ممارسة هذه الرياضة في الحلبات تكون آمنة.

وعن مشاركتها في البطولة أضافت "الدخيل": "سمعت بها قبل أسبوع من بدايتها فأحببت المشاركة فيها لإثبات موهبتي ومهارتي في قيادة السيارة؛ فجهزت نفسي للمشاركة في جميع جولات البطولة لأحقق مركزا فيها، واصفة المنافسة فيها بـ"الشرسة"؛ وسط وجود مشاركين من جميع أنحاء المملكة والخليج ودول عربية.

وكشفت "الدخيل" سبب شغفها وهوايتها برياضة السيارات التي نمت معها منذ الصغر وصقلتها وطورتها بالاطلاع والمتابعة والتدريب الذاتي والاستعداد النفسي والدعم الأسرى؛ اذ بدأت في قيادة السيارة منذ أن كان عمرها 14 سنة وكانت تسأل عن المحركات والسيارات والاختلافات بينها.

وأضافت: "الحمد لله مع السماح للمرأة بقيادة السيارة استطعت ممارسة هوايتي وإبراز موهبتي في الحلبات"، مشيرة إلى أن انطلاقتها في عالم الحلبات من قبل 10 أشهر، بينما بدأت قيادة السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017.

وأوضحت: "كنت أتابع مقاطع في اليوتيوب وأقرأ في مجال كيفية اكتساب مهارة السرعة في الحلبة أو في الأراضي الحجرية أو التربة "الطعوس"، فعندما حانت الفرصة لي كان من السهل علي التأقلم مع المحترفين ومنافستهم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى السعودية

مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى السعودية

سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع "ضاحية الملك عبدالله" بجيزان السعودية

سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع "ضاحية الملك عبدالله" بجيزان السعودية

"أرامكو السعودية" تستعرض 6 نماذج من مبادرات المواطنة ومشاريع المسؤولية الاجتماعية

"أرامكو السعودية" تستعرض 6 نماذج من مبادرات المواطنة ومشاريع المسؤولية الاجتماعية

سفارة المملكة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول على الأشخاص والمركبات غير السعودية

سفارة المملكة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول على الأشخاص والمركبات غير السعودية

شبكة عيون الإخبارية