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ما الأسعار؟.. قصة 11 نخلة تميزت عن 800 ألف من نخيل الأفلاج

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اهتمام واسع من المزارعين وحرص على غرس الأجود واستزراع الفريد

ما الأسعار؟.. قصة 11 نخلة تميزت عن 800 ألف من نخيل الأفلاج

تتميز مزارع الأفلاج بأنواع نادرة من النخيل حظيت باهتمام واسع من قبل المزارعين وحرص على غرس أجود أنواع النخيل واستزراع الفريد لإنتاج أنواع متميزة من التمور.

وقال شيخ الدلالين بسوق تمور الأفلاج مبارك عبدالله المسيعد لـ"سبق": "تميزت 11 نخلة في مزارع المواطن شايع بن زيد آل هذال بالجويفا بإنتاج أفخم الخلاص "تمر الشيوخ" بمحافظة الأفلاج مختلفة بذلك عن إنتاج نخيل المحافظة الذي تجاوز عدده 800 ألف نخلة".

وتابع: "يتراوح سعر الكرتون من هذا الإنتاج من النخيل من 500 إلى 650 ريالًا".

وعن التمور بأنواعه المختلفة بشكل عام بالسوق قال "المسيعد": "تتراوح من 30 ريالًا إلى 650 ريالًا للكرتون الواحد"، مشيراً إلى أن أسعار هذه السنة أقل من الأعوام السابقة والسبب يعود لقلة المستوردين، وذلك بسبب جائحة كورونا، أسوة بالأعوام السابقة، حيث كان سوق الأفلاج يشهد شراء بشكل يومي من مناطق ومحافظات المملكة.

وعن قصة الـ"11 نخلة" التي تميزت بإنتاج "تمر الشيوخ"، قال "بن المزارع" وقيان بن شايع آل هذال لـ"سبق": "شراء الوالد ألف نخلة تميز منها 11 نخلة بإنتاج نوعي، فحاولنا غرس فسائل من تلك النخيل بمساعد أحد الشركات المتخصصة في هذا المجال لإنتاج أعداد كثيرة من هذا النوع ولكن تكلفة الإنتاج حالت دون ذلك".

ما الأسعار؟.. قصة 11 نخلة تميزت عن 800 ألف من نخيل الأفلاج

ما الأسعار؟.. قصة 11 نخلة تميزت عن 800 ألف من نخيل الأفلاج

الإفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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ما الأسعار؟.. قصة 11 نخلة تميزت عن 800 ألف من نخيل الأفلاج

شبكة عيون الإخبارية