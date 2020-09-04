وادي الفرع.. أمطار وسيول ترسم مشاهد جمالية

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"المدني" تدعو الجميع إلى التزام الحيطة والحذر

شهدت محافظة وادي الفرع، مساء أمس، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب، وما زالت التوقعات مستمرة خلال الساعات المقبلة.

ورسمت شلالات "وادي الفرع" لوحات فنية عقب الأمطار التي شهدتها خلال اليومين الماضيين، فيما رصدت عدسة "سبق" تلك الشلالات في الجبال والتي جسّدت لوحة جمالية بعد التقلبات الجوية التي مرت بها المحافظة من أمطار وسيول.

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنوّرة خلال هذه الأيام، ودعت الجميع إلى توخي الحيطة من هذه التقلبات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

محافظة وادي الفرع أمطار