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طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة

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طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة
تؤثر الرياح النشطة في أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها

طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل) فيما تؤثر الرياح النشطة في أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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