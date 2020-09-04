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مناشدة خاصة من أحمد شوبير لـ سيادة وزير أشرف صبحي بشأن "محمد السنوسي" حارس منتخب مصر للقدرات الخاصة

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