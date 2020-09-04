أخبار عاجلة

الأخبار - مصادر سورية: تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى الأراضي الليبية بينهم 350 قاصرا -
الأخبار - بدء الحجز الإلكتروني لـ 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر - دار مصر - جنة" -
الأخبار - تركيا تجري مناورات عسكرية تحت اسم "عاصفة البحر الأبيض المتوسط" -
الأخبار - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 77 ألفا و208 حالات وخروجهم من العزل -
الأخبار - غدا .. إطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ 4 محافظات -
فيديو نشره آدم على فيس بوك وبيثبت انه كان متراقب -
"التعليم" عن منصة "مدرستي": من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية -
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8024 نقطة -
جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 13 ألف جلسة دراسية افتراضية خلال أسبوع -
متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف

Print
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف
لفت إلى أن البحرين أصبحت هدفًا محتملاً للميليشيا الإرهابية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

كشف ضابط مخابرات سابق عن دعم وتمويل الدوحة لميليشيا الحوثي الإرهابية، مقابل الهجوم على أهداف سعودية، وضربها بالصواريخ الباليستية، بحسب ما نقلته عنه صحيفة نمساوية.

ونقلت صحيفة "دي برايس" النمساوية عن ضابط المخابرات الذي استخدم اسمًا مستعارًا (جيسون جي) خوفًا من الملاحقة القطرية، قوله إن الدوحة دأبت على تمويل الميليشيا الحوثية الانقلابية بغرض استهداف أمن المملكة، في السنوات الأخيرة.

وكشف العميل السابق عن دعم وتمويل قطري كذلك لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الله على مدار السنين؛ بهدف إشعال المنطقة، ووضعها على صفيح ساخن، وحالة عدم استقرار.

ويعتقد جيسون جي أن البحرين وطرق الشحن الدولية أصبحا هدفين محتملين للهجمات الحوثية الصاروخية الممولة قطريًا، إلى جانب استهداف ، مشيرًا إلى أن الحوثيين يعتمدون على تكنولوجيا إيرانية في توجيه الطائرات المسيرة.

وحاولت الدوحة شراء صمت العميل السابق مقابل رشوة 750 ألف دولار، وذلك عبر وسطاء ومبعوثين من القطرية، إلا أنه قرر الخروج عن صمته، وكشف الأيادي القطرية الخفية التي تقف وراء اشتعال المنطقة، وفقًا لما أوردته الصحيفة النمساوية.

وكانت "فوكس نيوز" الأمريكية قد نشرت تقريرًا قبل نحو شهر، كشف عن تورط قطر في دعم وتمويل حزب الله اللبناني، لافتة إلى أن "أحد أفراد العائلة المالكة" سمح بتسليم عتاد عسكري لتنظيم حزب الله اللبناني.ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية قطر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تغطيةخاصة..ببساطة.. إزاي تاخد شقة إسكان اجتماعي مدعمة وبالتقسيط من الحكومة؟

تغطيةخاصة..ببساطة.. إزاي تاخد شقة إسكان اجتماعي مدعمة وبالتقسيط من الحكومة؟

معارك في أبين بين قوات الحكومة و"الانتقالي"

معارك في أبين بين قوات الحكومة و"الانتقالي"

مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى السعودية

مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى السعودية

سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع "ضاحية الملك عبدالله" بجيزان السعودية

سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع "ضاحية الملك عبدالله" بجيزان السعودية

شبكة عيون الإخبارية