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يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

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فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً
لم يثبت أنها تحت تأثير الخمر .. لكنها لم تستطع تفسير ما فعلت

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

تسبب هذا الفيديو بتوقيف امرأة في مطار أوكراني، واستدعاء الشرطة والإسعاف، بعدما فتحت باب الطوارئ على متن الطائرة وخرجت منه، ثم جلست على الجناح، دون تقديم أي تفسير لتصرفها الغريب.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في مطار بوريسبيل بالعاصمة الأوكرانية كييف، عقب هبوط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية قادمة من مدينة أنطاليا التركية، حاملة مجموعة من الركاب الذين كانوا يقضون إجازة الصيف في تركيا.

ونقلت الصحيفة عن أحد ركاب الطائرة "البوينج 737" قوله: كان معظم الركاب قد هبطوا من الطائرة، بينما كانت المرأة التي ظهرت في الفيديو تجلس في مؤخرة الطائرة، وتتحرك باتجاه باب الخروج، ولكن عندما وصلت أمام مخرج الطوارئ، تقدمت ناحية الباب وفتحته، وخرجت منه، حيث جلست على جناح الطائرة للحظات، قبل أن تقف وتعود إلى داخل الطائرة مرة أخرى.

ويضيف الراكب: عندما عادت المرأة إلى الطائرة كنت أنا بالخارج، وفوجئت بطفلين يقفان بجواري يقولان: "هذه أمنا"، وقد بدا على الطفلين الدهشة الشديدة.

وفور وقوع الحادث تم استدعاء الشرطة والإسعاف وموظفي الحدود، حيث قامت الشرطة بالتحقيق مع المرأة، والتي لم تستطع تفسير ما حدث سوى بقولها: "أنا شعرت بالحر الشديد على متن الطائرة، وأردت الخروج من أجل بعض الهواء".

وبفحص الراكبة، لم يثبت أن المرأة كانت تحت تأثير الخمر أو تعاطي مخدرات، فتم إطلاق سراحها، لكن شركة الخطوط الجوية الأوكرانية قررت منعها من السفر على متن طائراتها مرة أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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