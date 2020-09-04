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شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة

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شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة
الحادث تسبب في إصابته بإصابات بالغة أُدخل على إثرها المستشفى

شاهد.. دهس مسن في

رصدت كاميرات أحد المحلات التجارية، حادثة دهس مسن أثناء محاولته عبور الطريق الدولي جدة - جازان، والذي يمر وسط مركز القوز جنوب محافظة القنفذة، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة أُدخل على إثرها المستشفى.

وجدد الحادث مطالب الأهالي بإيجاد جسور للمشاة أو وسائل تهدئة على امتداد ذلك الطريق الذي تقع على جانبيه الكثير من المحلات التجارية والورشة الصناعية والمطاعم، ويعتبر ذلك الموقع من أهم المواقع بالمركز ذات الكثافة في حركة تنقل المشاة لقضاء احتياجاتهم من المتاجر المتقابلة على امتداد الطريق. حادث دهس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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