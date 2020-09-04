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انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن

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انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن
ضد عبدالملك الحوثي و31 متهمًا آخرين

انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم، جلستها الثانية للنظر في قضية الانقلاب المسلح على السلطات الدستورية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم عبدالملك بدر الدين الحوثي و31 متهمًا آخرين.

وفي الجلسة، قدمت النيابة العامة نسخة من الصحف الرسمية التي تم الإعلان فيها عن المتهمين بالحضور إلى المحكمة تنفيذًا لقرار المحكمة في الجلسة السابقة بالنداء على المتهمين الذين تبين عدم حضورهم.

وقررت المحكمة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اعتبار المتهمين فارين من وجه العدالة وإجراء التنصيب عنهم ونظر القضية في مواجهة المنصوبين عنهم وفقًا للقانون.

وقررت المحكمة توجيه مذكرة إلى نقابة المحامين بتسجيل من يرغب من المحامين بالاشتراك في هيئة الدفاع وإبلاغ المحكمة بأسمائهم، وأجلت القضية إلى جلسة 7 صفر 1442 هـ.ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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