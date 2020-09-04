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"الإشراف على الشواطئ" تقف على مشروعات الواجهة البحرية بـ"سهى صامطة"

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تابعت الأعمال التي نفذتها البلدية من حدائق ومسطحات خضراء وناقشت الملاحظات

وقفت لجنة الإشراف على نظافة ومتابعة الشواطئ وإزالة القوارب التالفة على مراسي الصيادين وشاطئ مركز السهي التابع لمحافظة صامطة.

وتفصيلاً، أطلعت اللجنة على سير العمل وكذلك المشروعات الجاري تنفيذها على الواجهة البحرية بمركز السهي وذلك بتوجيهات من قِبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه من أجل دراسة وضع الشواطئ والاهتمام بها والارتقاء بخدماتها وخدمة المرتادين لها.

ورافق اللجنة رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي ورئيس بلدية السهي المكلف المهندس عبدالله بن حمد عواف حيث استمعت اللجنة من قِبل رئيس البلدية إلى شرح موجز عن الأعمال الخدمية والمشروعات التنموية القائمة والمستقبلية في الواجهة البحرية.

وناقشت اللجنة بعض الملاحظات والمقترحات وتابعت الأعمال التي نفذتها البلدية على الواجهة البحرية بمركز السهي من حدائق ومسطحات خضراء.

وقدم رئيس بلدية السهي المكلف المهندس عبدالله بن حمد عواف شرحًا موسعًا عن كامل المشروعات والمسطحات الخضراء والتي تسهم في راحة الزوار والارتقاء بالخدمات المقدمة .

بلدية صامطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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