★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أعلنت الحكومة الإجراءات المتبعة لفتح المطارات الدولية حسب تصنيف الدول المعتمدة.

** الإجراءات المفروضة على القادمين من دول المناطق الخضراء:

- إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة خضراء.

- إجراء فحص PCR في المطار والانتظار في المنطقة المخصصة لانتظار القادمين حتى ظهور النتيجة.

- إذا كانت النتيجة سلبية ولم يكن مخالطا لأي حالة إيجابية داخل الطائرة، لا يتم اتخاذ أي إجراء على المسافر، ويختم جواز سفره ويدخل أراضي المملكة.

- إذا كانت النيجة إيجابية؛ يعامل حسب البروتوكول المتبع مع الحالات المصابة وينقل إلى أحد المستشفيات المعتمدة للعلاج، على أن يكون علاج غير الأردني على نفقته الخاصة.

- يطلب من القادم تغطية كلفة علاجه من قسيمة تأمين خاص.

- تخيير المخالطين للحالة الإيجابية على نفس الطائرة، إما بالعودة على نفس الطائرة إن أمكن أو الحجر في مكان الإقامة لمدة 7 أيام.

- إجراء فحص PCR في اليوم السادس وتنتهي فترة الحجر بعد مرور 7 أيام إذا كانت النتيجة سلبية.

وعرفت الحكومة مفهوم مخالطة حالة مؤكدة على نفس الطائرة، أن تكون نتيجة الشخص سلبية، وأن يكون مقعد جلوسه في الطائرة ضمن مقعدين على يمين ويسار الحالة المصابة، أو أن يكون جالسا في أحد المقاعد ضمن صفين خلفي أو أمامي للحالة المصابة.

وأوضحت الحكومة أنه في حال ظهور إصابة في الطائرة، يتم معاملة طاقم الطائرة (المضيفين) كمخالطين، وتطبق عليهم نفس المعايير.

** الإجراءات المفروضة على القادمين من دول المناطق الصفراء:

- إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة صفراء.

- حجر مؤسسي لمدة 7 أيام، يتم خلاله فحص جميع القادمين مرتين؛ في اليوم الخامس أو السادس من الدخول وفي اليوم السابع من الحجر.

- يغادر في اليوم الثامن إذا كانت نتيجة فحصه سلبية، ويتّبع حجرا منزليا لمدة أسبوع.

** الإجراءات المفروضة على القادمين من دول المناطق الحمراء:

- إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة قبل القدوم من الدولة المصنفة حمراء.

- حجر مؤسسي لمدة 7 أيام، يتم خلاله فحص جميع القادمين لمرتين؛ في اليوم الخامس أو السادس من الدخول وفي اليوم السابع من الحجر.

- يغادر في اليوم الثامن إذا كانت نتيجة فحص PCR سلبية، ويتّبع حجرا منزليا لمدة أسبوع، بالإضافة لإلزامه بارتداء اسوارة إلكترونية.

- في حال لم يُحضر المسافر فحص PCR يطبق عليه حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما.