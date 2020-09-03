المخابرات الفرنسية تنضم لجهود تشكيل الحكومة اللبنانية

★ ★ ★ ★ ★

تتواصل مع المسؤولين

ذكرت 3 مصادر لبنانية، اليوم (الخميس)، أن مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه، انضم إلى جهود دفع لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات، الأمر الذي يدعم مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية مدمرة.

وأضافت أن "إيمييه" على اتصال مع المسؤولين اللبنانيين بخصوص القضايا، التي تمت مناقشتها خلال زيارة ماكرون، وفقًا لـ"رويترز".

من جهة أخرى، أكد مسؤول لبناني كبير، أن مدير المخابرات الفرنسية يتابع كل الملفات، التي طرحها "ماكرون" خلال زيارته الأخيرة، وهو يتواصل لهذه الغاية مع الكثير من المسؤولين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ويتابعهم خطوة بخطوة ويحثهم على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات.

وعُين "إيمييه" سفيرًا في لبنان بعد أن كان مستشارًا للرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، وكان في المنصب وقت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الصديق المقرب لـ "شيراك" عام 2005.انفجار بيروت