الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة الوحدة ... ويطير إلى الطائف

★ ★ ★ ★ ★

في افتتاح الجولة 29 من الدوري

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة مضيفه الوحدة ،غدًا الجمعة، وذلك ضمن الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتمل تدريب الأزرق، اليوم الخميس، على تدريبات فنية وجمل تكتيكية ومناورة على جزءٍ من مساحة الملعب، وذلك تحت متابعة رئيس النادي فهد بن نافل.

وتكفل العضو الذهبي عبد العزيز الرويشد بمصروفات إقامة بعثة الفريق لمواجهة الوحدة.

وستغادر بعثة فريق الهلال مساء اليوم إلى الطائف استعدادًا لمواجهة الوحدة، دون علي البليهي وعمر خربين لعدم جاهزيتهما إضافة إلى الموقوف سيباستيان جيوفينكو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الدوري السعودي للمحترفين الوحدة