ورود نوارة التطوعي يزور مستشفى الملك سلمان ويشكر إدارته

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في بادرة وفاء تقديرًا لجهود مواجهة كورونا

زار فريق ورود نوارة التطوعي، اليوم الخميس، إدارة مستشفى الملك سلمان بمدينة الرياض، ضمن مبادراته المجتمعية في دعم وشكر قطاعات الدولة التي كان لها الأثر الكبير في مواجهة جائحة كورونا.

وكان في استقبال الفريق، مساعد مدير المستشفى الدكتور خالد القحطاني، ومدير الخدمات الطبية الدكتور محمد الشنواني، ورئيس أقسام الباطنية والعزل الدكتور نزار بخش، ومدير العلاقات والإعلام أحمد الزعاقي.

وعبرت قائدة فريق ورود نوارة التطوعي نورة بنت محمد العقلا، عن شكرها وتقديرها لإدارة المستشفى على إتاحة الفرصة للفريق بتكريم عددٍ ممن كانت لهم جهود في مواجهة جائحة كورونا.

وقالت إن أبطال الصحة قدموا تضحيات كبيرة خلال هذه الجائحة، مشيرة إلى إعلان مستشفى الملك سلمان خروج آخر المرضى المتعافين من فيروس كورونا، والذي يعتبر إنجازًا طبيًّا يضاف إلى جهود العاملين من جميع الطواقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية في التصدي لمواجهة الجائحة.



وأضافت "العقلا" أن الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لجميع قطاعات الدولة، خصوصًا القطاع الصحي خلال هذه الأزمة، وما تم من إنجازات طبية على شتى الأصعدة العلاجية والوقائية، وما أطلق من تطبيقات وبروتوكولات؛ جعل المملكة تُفاخر بمنشآتها الصحية على مستوى العالم.



وختمت حديثها بالتقدير لكل من عرّض حياته للخطر وهو يؤدي واجبه من أبطال الصحة، مقدمة العزاء في جميع الأطباء والممرضين والأخصائيين الذين وافاهم الأجل وهم يمارسون عملهم الإنساني، داعية الله لهم بالرحمة والمغفرة.



من جانبه شكر الدكتور خالد القحطاني فريق ورود نوارة على زيارته وتقديمه هذه الهدايا التي تركت أثرًا جميلاً في نفوس الجميع، مشيدًا بالأعمال التطوعية النوعية التي يقدمها الفريق للمجتمع، وأنهم شركاء نجاح.



وأكد اهتمام الصحة بالعمل التطوعي؛ ولا أدلّ على ذلك من إنشاء منصة التطوع الصحي التي حققت نجاحًا خلال هذه الأزمة، سائلاً الله -جل وعلا- أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة وأن يعجل بانفراج هذه الأزمة قريبًا بإذن الله.

وفي نهاية الزيارة قدمت نورة العقلا، باسم فريق ورود نوارة؛ درع تكريم لمدير المستشفى الدكتور ممدوح الثقيل، استلمه نيابة عنه الدكتور خالد القحطاني، وتسليم شهادات الشكر والتقدير والهدايا لعدد من أبطال الصحة، وسط حضور إعلامي ومهتمين بالعمل التطوعي ونخب مجتمعية، وعدد من أعضاء فريق ورود نوارة.



يذكر أنه تم توقيع شراكة مجتمعية بين فريق ورود نوارة التطوعي ومستشفى الملك سلمان بالرياض، في وقت سابق، لتوفير وتوزيع السلال الغذائية من قبل ورود نوارة على بعض المستفيدين من المحتاجين الذين تمت دراسة حالتهم الاجتماعية من قبل قسم الرعاية المنزلية بالمستشفى.

فريق ورود نوارة التطوعي