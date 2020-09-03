وزير الرياضة يؤكّد قرب انتهاء منشأة نادي الحجاز وتطوير مدينة الملك سعود الرياضية

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خلال استقبال أمير الباحة له

أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قرب انتهاء منشأة نادي الحجاز، وتطوير مدينة الملك سعود الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء 3 ملاعب رديفة للملعب الرئيس، وإتاحة جميع مرافق المدينة لتستفيد منها أندية المنطقة وشبابها وفتياتها.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيزـ أمس، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي يزور المنطقة حاليًّا.

وخلال اللقاء نوه الأمير حسام بن سعود إلى أهمية زيارته في مناقشة الواقع الرياضي بالمنطقة، والوقوف على التحديات، وسبل التطوير، وصولاً إلى رؤية المملكة 2030، في إطار الجهود لتعزيز الحركة الرياضية بالمنطقة، منوهًا إلى دعم القيادة الرشيدة السخي لقطاع الرياضة، وتوفير سبل تحقيق الرفاهية للمجتمع.

من جانبه أوضح وزير الرياضة أن زيارته للمناطق تأتي لتحقيق تطلعات القيادة -أيدها الله- لدعم الرياضة وتحقيق التميّز على مستويات إقليمية وعالمية، مؤكداً قرب انتهاء منشأة نادي الحجاز، وتطوير مدينة الملك سعود الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء 3 ملاعب رديفة للملعب الرئيس، وإتاحة جميع مرافق المدينة ليستفيد منها أندية المنطقة وشبابها وفتياتها.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل