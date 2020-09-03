أخبار عاجلة

أمن دمياط يضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات -
إبراهيم أعاد صناعة رأس كليوباترا باستخدام الشوك والملاعق -
سيول اليمن تفاقم الوضع الإنساني -
صحتك بالدنيا | مشاكل الضعف الجنسي ونصائح للأسنان والتغذية السليمة وإنقاص الوزن | الحلقة الكاملة -
الأخبار - موقع التنسيق يغلق اليوم باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للقبول بالجامعات -
طارق بيلاقي حاجة محيرة جدا في عيادة آدم بعد ما اتخطف بساعات -
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى -
"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية -
اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

400 شاحنة مبرّدة في ساحة التصدير بمدينة تمور بريدة

Print
400 شاحنة مبرّدة في ساحة التصدير بمدينة تمور بريدة 400 شاحنة مبرّدة في ساحة التصدير بمدينة تمور بريدة
لتوزيعها وتوجيهها إلى المصانع التحويلية المتخصصة

400 شاحنة مبرّدة في ساحة التصدير بمدينة تمور بريدة

تستوعب ساحة التصدير المجاورة لمدينة التمور ببريدة التي تتجاوز مساحتها ١٥ ألف متر مربع ، أكثر من 400 شاحنة مبرّدة متفاوتة الأحجام لتوزيعها على مختلف المناطق وتوجيهها للمصانع التحويلية المتخصصة في "جدة والرياض والمدينة المنورة ، وأجزاء أخرى" لمصانع الفرز والتغليف لإعطائها المواصفات والمقاييس المطلوبة وضبط الجودة للتصدير الخارجي.

وكان المركز الوطني للنخيل والتمور قد أطلق علامة التمور ، وهي علامة تجارية يتم بموجبها تطبيق المنتج على المواصفات الفنية والقياسية الموافقة لاشتراطات الأسواق العالمية.
وساهم ذلك في زيادة ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة ١٤،٦ بالمائة خلال العام ٢٠١٩م مقارنة بعام ٢٠١٨م، لتبلغ نحو ٨٦٥ مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٨ حيث حققت الصادرات قيمة ٧٥٥ مليون ريال .

يذكر أن مهرجان بريدة للتمور يشهد حركة بيع نشطة هذه الأيام في محاولة لكسر رقم حجم المبيعات التي يحققها كل عام والتي تناهز الملياري ريال .مدينة تمور بريدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى السعودية

مجموعة العشرين ووزارة التعليم تطلقان برنامج "ثقافة الـ20" على مستوى السعودية

سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع "ضاحية الملك عبدالله" بجيزان السعودية

سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع "ضاحية الملك عبدالله" بجيزان السعودية

"أرامكو السعودية" تستعرض 6 نماذج من مبادرات المواطنة ومشاريع المسؤولية الاجتماعية

"أرامكو السعودية" تستعرض 6 نماذج من مبادرات المواطنة ومشاريع المسؤولية الاجتماعية

سفارة المملكة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول على الأشخاص والمركبات غير السعودية

سفارة المملكة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول على الأشخاص والمركبات غير السعودية

شبكة عيون الإخبارية