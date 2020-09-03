مايكروسوفت: 16% من المؤسسات السعودية تعتبر الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى

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الحربي: الشركة تقوم بدور ريادي في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال ما تبذله من جهود

أعلنت stc عن أسماء الفائزين بمسابقة الذكاء الاصطناعي AIDEA التي أقيمت بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العربية، بهدف تطوير مهارات مديري الأعمال في stc بمجال الذكاء الاصطناعي وتمكينهم من استحداث أفكار مبتكرة في سبيل تعزيز كفاءة قطاع الاتصالات، كما حصل المشاركون في مسابقة الذكاء الاصطناعي AIDEA على الإرشاد والتوجيه اللازمين لمساعدتهم في توسيع نطاق أفكارهم واستحداث نماذج أولية من خلال اعتماد تقنية محاكاة الأعمال.

واطلع المشاركون أثناء الاحتفالية باختتام المسابقة والتي تمت بصورة افتراضية، على تقرير "نضج الذكاء الاصطناعي" الذي أعدته مايكروسوفت بالتعاون مع شركة إرنستآند يونغ، حيث يسلّط الضوء على اتجاهات اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات والمؤسسات القائمة في المملكة العربية السعودية، وتتمثّل إحدى أبرز النتائج العديدة التي توصّل إليها هذا التقرير في تعذّر ما نسبته 21% من المؤسسات القائمة في المملكة عن وضع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على سلم الأولويات الرقمية، في حين ترى 16% منها فقط أن الذكاء الاصطناعي يعدّ الأولوية الرقمية الأكثر أهميةً على الإطلاق.



وفي هذا الإطار، سخّرت شركة مايكروسوفت العربية إمكانياتها ومواردها في سبيل تمكين المنافسين ودعمهم طوال فترة المسابقة التي امتدّت على مدار خمسة أشهر. فبادرت بإشراك فريقها الذي يضم العديد كبار المهندسين المتخصّصين في مجال الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات ومصمّمي البيانات للمساهمة في تعليم المشاركين وتدريبهم وتوجيههم، بما في ذلك كبار مديري الأعمال في العديد من وحدات الأعمال في stc، حيث قدموا لهم الدعم في كافة الخطوات ابتداء من استحداث الأفكار الأولية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحسينها وإعداد عرض تقديمي لها وحتى طرحها عن مّا بذلته شركة مايكروسوفت العربية من دعم لفريق أكاديمية stc وتوجيهه في تقييم الأفكار المقدّمة ومنحها درجات لتصنيفها.



وأشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر بهذا التعاون المثمر مع شركة مايكروسوفت العربية، لكون بناء المهارات الرقمية لموظفي stc ولاسيما الذكاء الاصطناعي جزءاً من التزام الشركة واستراتيجيتها، بما ينعكس على الحلول والخدمات المقدمة لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أحد مسارات النمو غير التقليدية التي ستواصل الشركة تنفيذها بالانسجام مع استراتيجية "تجرأ" وبما يتواءم مع دور الشركة كممكن رقمي رائد في المنطقة، لاسيما مع ريادة stc في مجال الجيل الخامس الذي تعتمد عليه خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي، إذ حققت الشركة مؤخراً جائزة أسرع شبكة جوال للجيل الخامس 5G للربع الثاني من العام الجاري 2020 وفق معايير موقع "سيبدتست"، فضلاً عن أسبقيتها في تدشين الخدمات التجاري للجيل الخامس في المنطقة وامتلاكها أكبر وأكثر شبكة موثوقة في المملكة.



من جهته، سلّط رئيس شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي، الضوء على الدور الهام لهذه المسابقة في تعزيز مستوى الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي ودعم مساعي stc في اعتماد تقنياته والجهود المشتركة المبذولة في سبيل تحقيق ذلك. وأشار الحربي إلى تماشي رؤية مايكروسوفت المعتمدة في مجال تحقيق الابتكار والتحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي مع رؤية stc، مؤكدًا على أن الشركة تقوم بدور ريادي في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال ما تبذله من جهود واعتمادها الذكاء الاصطناعي.

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