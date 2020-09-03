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انطلاق "يوروموني " اليوم ومشاركة مرتقبة لـ"الجدعان"

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انطلاق "يوروموني السعودية" اليوم ومشاركة مرتقبة لـ"الجدعان" انطلاق "يوروموني " اليوم ومشاركة مرتقبة لـ"الجدعان"
يناقش تعامل المملكة كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط مع أزمة كورونا

انطلاق

ينطلق اليوم مؤتمر يوروموني 2020 الافتراضي، بالشراكة مع وزارة المالية ويشارك فيه عدد من الوزراء والمختصين في القطاع المالي لتسليط الضوء على قصة المملكة الاقتصادية.

تفصيلاً، فمن المنتظر أن تناقش فعاليات مؤتمر "يوروموني السعودية 2020"، والتي تنطلق اليوم الخميس افتراضياً، كيفية تعامل المملكة كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط مع أزمة كورونا مالياً، وتأثير الجائحة على الميزانية السعودية والتغيرات التي طرأت على أوجه الإنفاق الحكومي.

ويشارك وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الذي تنظمه "مؤسسة يوروموني العالمية" بالشراكة مع وزارة المالية السعودية، والتي تحمل عنوان "المملكة العربية السعودية: الاستجابة لأزمة كورونا والتعافي منها". كما يشارك أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي (ساما)، في جلسة أخرى.

ويعد مؤتمر "يوروموني السعودية" أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة، ويأتي قبل أشهر قليلة من استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين نهاية العام الجاري.وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان مؤتمر يوروموني السعودية 2020

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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