الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تحصل على شهادة "أيزو"

★ ★ ★ ★ ★

حصلت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة على شهادة نظام إدارة الجودة "الأيزو" (ISO 9001: 2015) في مجال الجودة الإدارية و خدمات الدعم الإداري التي تقدمها حيث تغطي هذه الشهادة مجالات تكنولوجيا المعلومات والموارد المالية والبشرية والمشتريات وإدارة المرافق.

و يأتي منح هذه الشهادة للجامعة نتيجة لاستيفائها معايير الجودة الشاملة في خدماتها الإدارية، و نتيجة للتطوير والتحسين المستمر لأدائها الإداري وزيادة الإنتاجية، وتقديم أفضل الخدمات لعملائها وشركائها، وكذلك تطبيق الفكر الاستراتيجي في تحقيق أهداف الجامعة.

وأكد البروفيسور حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في هذا الصدد أن الجامعة حريصة باستمرار على جودة عملياتها و مطابقتها لمعايير شهادة "الأيزو ISO" حيث يتم باستمرار متابعة استيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية و الأكاديمية التي تقدمها، و هذا من خلال مكتب الاستراتيجية المؤسسية و التميز الذي يبذل جهودا كبيرة مع مختلف الأقسام و الكليات في الجامعة من أجل تطوير أدائها الإداري و ضمان جودته و هو ما ينعكس بشكل إيجابي على جودة التعليم التي تقدمه الجامعة للطلبة و مختلف أفراد المجتمع.

و بحصول الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة على شهادة "الأيزو"، فإنها تضيف ذلك إلى نجاحاتها المحققة مؤخرا، إذ تعتبر هذه الشهادة الأحدث في سلسلة الشهادات والتراخيص والاعتمادات التي نجحت الجامعة في تحقيقها، حيث احتلت المرتبة العاشرة في تصنيف الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، و المرتبة 50 في المنطقة العربية حسب تصنيف "كيو أس" QS Stars العالمي، كما احتلت المرتبة 26 في العالم في مجال التطبيقات الصناعية و المرتبة 96 في العالم للجامعات المبتكرة من قبل WURI 2020.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة حاصلة على الاعتماد الأمريكي من قبل الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس (SACSCOC) في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أعرق مؤسسات الاعتماد الأكاديمي العالمية و من أكثرها صرامة، كما تم اعتماد كل برامجها الهندسية من قبل مجلس الاعتماد للهندسة و التكنولوجيا (ABET).