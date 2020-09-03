أخبار عاجلة

سيول اليمن تفاقم الوضع الإنساني -
صحتك بالدنيا | مشاكل الضعف الجنسي ونصائح للأسنان والتغذية السليمة وإنقاص الوزن | الحلقة الكاملة -
الأخبار - موقع التنسيق يغلق اليوم باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للقبول بالجامعات -
طارق بيلاقي حاجة محيرة جدا في عيادة آدم بعد ما اتخطف بساعات -
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى -
"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية -
اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه -
المجلس الصحي و"هدف" يطلقان برنامجاً لتأهيل 500 مستفيد على وظيفة فني ترميز طبي -
أمير الحدود الشمالية يستقبل إدارة ولاعبي نادي عرعر.. وطالبهم بالصعود لدوري المحترفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شفاء 582 في الكويت.. 256 إصابة جديدة بكورونا في عمان

Print
شفاء 582 في الكويت.. 256 إصابة جديدة بكورونا في عمان شفاء 582 في الكويت.. 256 إصابة جديدة بكورونا في عمان
إجمالي حالات الإصابات بالسلطنة ‏86.380 ونسبة التعافي 94%

شفاء 582 في الكويت.. 256 إصابة جديدة بكورونا في عمان

أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي، أن السلطنة سجلت 256 حالة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابات بالسلطنة ‏86.380، وبلغ عدد المتعافين 81.828، وشكلت نسبة التعافي 94%.

من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 582 حالة من المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78.791 حالة؛ مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وتعافى 903 مصابين

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وتعافى 903 مصابين

فيروس كورونا: هل تعود الدراسة في المدارس والجامعات إلى طبيعتها يومًا ما؟

فيروس كورونا: هل تعود الدراسة في المدارس والجامعات إلى طبيعتها يومًا ما؟

البرازيل: 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل: 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية