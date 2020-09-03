كشف مبكر وقطع لسلسلة انتشار العدوى.. 5799 مستفيداً من "تأكد" في الجوف

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خصصتها "الصحة" لخدمة من لا يشكون أعراضاً أومن لديهم أعراض خفيفة

قدّم مركز "تأكد" في الجوف خدماته لـ5799 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وخصصت "الصحة" مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

كما أن مراكز "تأكد" توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.وزارة الصحة