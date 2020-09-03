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الشرقية.. ضبط 30 مخالفة لاحترازات كورونا بالأسواق التجارية

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الشرقية.. ضبط 30 مخالفة لاحترازات كورونا بالأسواق التجارية الشرقية.. ضبط 30 مخالفة لاحترازات كورونا بالأسواق التجارية
848 جولة رقابية نفذتها "الأمانة" وجهات معنية.. رفع نفايات وتعقيم

الشرقية.. ضبط 30 مخالفة لاحترازات كورونا بالأسواق التجارية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 844 جولة رقابية، تَبِعتها 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد 22 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد–19" في الأسواق والمراكز التجارية، و8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 955 موقعاً، باستخدام 157345 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 480 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 7593 طناً من النفايات، وإزالة 3613 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9407 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما استقبل مركز البلاغات 374 بلاغاً تنوعت ما بين أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، كما استقبل 20 بلاغاً عن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة ، تضمنت عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، وجود زحام داخل منشأة، الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون معها وتطبيق التعليمات والأنظمة البلدية، عبر مركز البلاغات 940.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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