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.. استقرار في أرقام كورونا والحصيلة تلامس المليون و10 آلاف إصابة

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روسيا.. استقرار في أرقام كورونا والحصيلة تلامس المليون و10 آلاف إصابة .. استقرار في أرقام كورونا والحصيلة تلامس المليون و10 آلاف إصابة
4995 إصابة جديدة بالعدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24

روسيا.. استقرار في أرقام كورونا والحصيلة تلامس المليون و10 آلاف إصابة

لليوم الثالث على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن رصد 4995 إصابة جديدة بالعدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 4952 إصابة في اليوم السابق.

ولفت التقرير إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 83 من أصل أقاليم البلاد الـ85؛ مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24% من المرضى الجدد.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 114 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 115 وفاة أمس.

وشهدت بذلك الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في روسيا ارتفاعًا بـ0.5% منذ يوم أمس وأصبحت 1009995 إصابة مؤكدة، منها 17528 حالة وفاة، و165532 حالة نشطة (أي ما يمثل انخفاضًا بـ885 حالة نشطة منذ اليوم السابق).

وتَمَاثل 5766 مريضًا للشفاء من كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 826935 شخصًا.

وأجري في البلاد منذ بداية الجائحة أكثر من 37.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 307 آلاف جرت خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 210 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية