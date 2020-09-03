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قادة مدارس الجوف: التدريب والتهيئة وتوزيع المهام يسّر التعلم عبر "مدرستي"‎

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قادة مدارس الجوف: التدريب والتهيئة وتوزيع المهام يسّر التعلم عبر "مدرستي"‎ قادة مدارس الجوف: التدريب والتهيئة وتوزيع المهام يسّر التعلم عبر "مدرستي"‎
متابعات مستمرة لتطورات "المنصة" لكل التحديثات لنقلها للمعلمين وأولياء الأمور

قادة مدارس الجوف: التدريب والتهيئة وتوزيع المهام يسّر التعلم عبر

بدأت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف هذا الأسبوع بعمليات التسجيل والتدريب والتهيئة والتخطيط وتوزيع المهام على الهيئتين الإدارية والتعليمية؛ لانطلاق الدراسة عبر منصات التعليم عن بعد التي وفرتها وزارة التعليم.

وقال قائد مدرسة مجمع الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل عبيدالله بن صالح المعين: إن المدرسة بدأت بتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط، حيث تم تدريب الهيئتين الإدارية والتعليمية وتزويدهم بالدعم المستمرة والمستجدات وتسهيل العقبات لهم بما يتعلق بالتعليم عن بعد عبر "منصة مدرستي".

وأضاف "المعين" أن إدارة المدرسة قامت بحملة توعية للطلاب وأولياء أمورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرسائل SMS بخطورة الجائحة عند زيارة المدرسة والالتزام بالاحترازات الصحية ورفع معنويات الطلاب وأولياء أمورهم بسهولة التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، موضحاً أن المدرسة انشأت قروب عبر تطبيق "واتساب" يدعم مقاطع خاصة لشرح طريقة التسجيل وأبرز التحديثات لمنصة مدرستي.

وأشار إلى أن المدرسة قامت بالمتابعة المستمرة لتطورات "منصة مدرستي"، وتداركت ما هو جديد من تحديثات من وزارة التعليم، ونقلتها للمعلمين وأولياء الأمور، حيث قامت بمتابعة أعمال المعلمين في "منصة مدرستي" لتلافي بعض الملاحظات، موضحاً أنه تم دراسة بعض الحالات الأسرية التي تستحق المتابعة من قبل المدرسة لإرشادهم بالطرق البديلة "لمنصة مدرستي".

وقال قائد مدرسة الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الثانوية بسكاكا عبدالله بن فلاح الحربي: إن المدرسة بدأت بتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط خلال أسبوع التهيئة حيث تم تدريب الزملاء المعلمين على عدد من البرامج التدريبية التي تخدم المصلحة التعليمية والتعريف بالعمل الإلكتروني من خلال "منصة مدرستي"، وتم حصر الاحتياج الفعلي من المعلمين لسد العجز.

وأضاف "الحربي" أن المدرسة أكملت جميع برامج التهيئة في منصة مدرستي وتغذيتها بالجدول المدرسي وتوزيع الطلاب على الشعب الدراسية، موضحاً أن المدرسة قد أكملت توزيع المقررات الدراسية على جميع الطلاب خلال الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن المدرسة بدأت بتشكيل لجنة الدعم الفني والتقني وتشكيل لجنة التوجيه والإرشاد لتقديم الدعم التقني للطلاب وأولياء أمورهم، مضيفاً أن المدرسة دربت الهيئة الإدارية والتعليمية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي عبر "منصة مدرستي" وتزويدهم بالتحديثات والمستجدات اللازمة حول المنصة.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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